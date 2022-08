Diaporama : Laure Boulleau en vacances à Ibiza : défilé de maillots de bain et rencontre avec un célèbre musicien !

Laure Boulleau, vacances de folie à Ibiza... et rencontre avec un célèbre musicien !

Laure Boulleau, vacances de folie à Ibiza... et rencontre avec un célèbre musicien !

David Guetta et sa compagne Jessica Ledon, qui arbore un diamant à l'annulaire gauche, passent du bon temps sur la plage en compagnie de leur petit chien. Miami, le 23 novembre 2018.

Laure Boulleau lors du match de football caritatif "Le match des héros UNICEF" entre l'OL Légendes et la team Unicef en faveur de l'association Aide Médicale & Caritative France-Ukraine (AMC France-Ukraine) au Groupama Stadium à Lyon, France, le 10 mai 2022. Victoire de Lyon 1 à 0, but de Sonny Anderson. La somme de 482 490€ a été récoltée pour les enfants d'Ukraine. © Pierre Perusseau/Bestimage

Laure Boulleau (journaliste) lors du match de football caritatif entre l'OL Légendes et la team Unicef au Groupama Stadium à Lyon en faveur des enfants d'Ukraine et pour célébrer les 20 ans du premier titre de Champion de France de l Olympique Lyonnais le 10 mai 2022. © Frédéric Chambert / Panoramic / Bestimage

13 / 17

Exclusif - Laure Boulleau, Ciryl Gane, Sean Garnier et Redouane Bougheraba lors du match de football caritatif (Le match des héros Unicef) entre l'OL Légendes et la team Unicef au Groupama Stadium à Lyon en faveur des enfants d'Ukraine et pour célébrer les 20 ans du premier titre de Champion de France de l Olympique Lyonnais le 10 mai 2022. © Pierre Perusseau / Bestimage