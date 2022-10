Laurent Paganelli (Canal Football Club) : Un terrible drame familial a complètement chamboulé sa vie

Mais depuis combien de temps Laurent Paganelli arpente-t-il les pelouses de Ligue 1 à la recherche de joueurs à interviewer ? L'homme de 59 ans a été embauché en 1997 par Canal+ pour devenir l'homme de terrain de la chaîne cryptée pour le championnat de France de football. Cela fait donc vingt-cinq ans que le journaliste de 1m66 fait rire les téléspectateurs avec sa maîtrise très approximative des langues étrangères et sa bonhomie naturelle et désormais tout le monde le connaît et il fait même figure de mascotte auprès des amoureux de football. Depuis la rentrée, ce dernier a eu le droit à une promotion et il officie désormais comme consultant dans l'émission phare de la chaîne, le Canal Football Club, présentée par Hervé Mathoux et où l'on retrouve notamment Laure Boulleau.

Si l'on connaît bien sa carrière à la télévision, beaucoup oublient que Laurent Paganelli a d'abord été un véritable phénomène du ballon rond. Après avoir fait ses classes à Avignon, il débute dans le championnat de France à seulement 15 ans 10 mois et 5 jours, ce qui en fait, encore aujourd'hui, le plus jeune joueur à avoir débuté un match en France. Malgré ces débuts tonitruants, le petit blond ne va pas confirmer tout le talent qu'il a dans les pieds et sa carrière ne décollera pas malgré quelques bonnes saisons du côté du SC Toulon. À côté de ça, celui qui partage la vie de Carole, sa femme depuis 42 ans, va connaître de vraies tragédies personnelles.

Laurent a fait une longue dépression. C'était grave, grave. Deux ans...

Alors qu'il est encore joueur de football, son frère se tue dans un accident de la route alors qu'il se rend à son domicile. Un drame qui va hanter Laurent Paganelli, comme le raconte sa femme. "Laurent a fait une longue dépression. C'était grave, grave. Deux ans... Des clubs l'ont approché, mais il ne pouvait pas jouer. Il était à plat. C'était comme une maladie", raconte-t-elle dans Le Parisien. Une période extrêmement difficile pour l'ancien footballeur, mais qui va souder encore plus sa relation avec Carole. "On vit jour après jour. On profite. C'est notre credo : demain t'es malade, t'es mort", résume-t-elle.

SI tout va pour le mieux aujourd'hui, Laurent Paganelli a connu des périodes très difficiles et la mort de son frère a failli le faire sombrer, mais heureusement pour lui, il a pu compter sur le soutien de sa femme, Carole.

Retrouvez Laurent Paganelli dans le Canal Football Club ce dimanche 9 octobre à 19h30.