Courtney Love est tombée à 44 kilos, elle dévoile ses ennuis de santé

Sur les réseaux sociaux, Courtney Love partage avec ses followers son quotidien, les souvenirs de sa carrière et ses humeurs. Elle leur avait cependant caché qu'elle avait échappé de peu à la mort. L'ex-épouse du défunt Kurt Cobain passe aux confidences et révèle désormais avoir été hospitalisée l'été dernier.

Courtney Love compte plus d'un million d'abonnés sur son compte Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo d'elle animée ce dimanche 14 mars 2021. En légende, la chanteuse et actrice de 56 ans écrit : "Je suis triste et extrêmement malade. Affaiblie, souffrant d'une douleur indescriptible et rescapée d'une mort par anémie (je n'avais plus aucune hémoglobine) à l'hôpital, en août, à 44 kilos."

"Des docteurs mal-équipés et vieillots et des charlatans m'ont blâmée pour être accro à la drogue pendant 9 mois, ajoute-t-elle. Pendant que je souffrais d'une douleur aiguë et paralysante. Puis j'ai rencontré l'équipe de médecins la plus emphatique et intelligente. J'en suis tellement reconnaissante ! Mais je vais bien maintenant. Je prends de l'huile de cannabidiol qui a effacé PRESQUE TOUS les symptômes physiques. Et toute la douleur."