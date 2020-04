Covid-19 : Linda de Suza hospitalisée en urgence, des nouvelles rassurantes

Nul doute que Linda de Suza compte les jours d'ici à sa sortie d'hôpital. La chanteuse, hospitalisée en urgence au tout début du mois d'avril dans un établissement de Gisors (Normandie), va de mieux en mieux, mais reste surveillée par les médecins.

Selon les informations du magazine France dimanche, la chanteuse de La Valise en carton "est encore sous surveillance à l'hôpital, son pronostic vital n'est désormais plus engagé". En outre, une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, on apprend également qu'elle "n'est d'ailleurs plus sous respirateur artificiel". Il faut dire que l'inquiétude était grande puisque son âge, 72 ans, plaçait Linda de Suza dans la catégorie des patients à risque. En outre, un flou persistait sur la santé réelle de la chanteuse portugaise, qui a récemment juré ses grands dieux qu'elle était en pleine forme après l'annulation de sa tournée autour du projet Carte postale du Portugal.

Sans doute rassurée sur son état qui s'améliore, Linda de Suza aimerait sans doute aussi pouvoir compter sur les siens dans cette épreuve, à commencer par son fils Joao. Cela fait des années que le duo est brouillé... D'ailleurs, selon des propos rapportés par le magazine, au moment d'être prise en charge par les ambulanciers, elle aurait lâché cette terrible confidence : "Cela fait trente-trois ans que mon fils m'a abandonnée et je vais mourir seule." Après de brèves retrouvailles il y a quelques années, la chanteuse et son fils sont de nouveau en froid. "Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a accusé, en hurlant, de lui avoir volé son argent. (...) Elle n'a jamais supporté que je tombe amoureux de la mère de mes enfants", confiait Joao à France dimanche en 2015. Sans doute que la maladie pourrait bien effacer les querelles d'hier...