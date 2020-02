Linda de Suza trop malade pour chanter ? Elle pousse un coup de gueule

Linda de Suza au bout du rouleau ? Pas si vite ! L'inoubliable interprète de La valise en carton a posté un message sur son compte Facebook, mercredi 12 février 2020, pour dénoncer de fausses allégations pesant sur son état de santé. La chanteuse porte elle aussi des accusations et tacle.

Alors qu'elle était revenue sous les feux des projecteurs avec le projet musical Carte Postale du Portugal, Linda de Suza devait se produire sur scène pour le défendre face aux spectateurs. Malheureusement, les producteurs ont renoncé. "Pour répondre à d'injustes accusations, mon agent et ami, Fabien Lecoeuvre, ne m'a jamais forcée à participer à ces trois premiers spectacles. Je suis toujours montée sur scène par ma seule volonté. Je suis extrêmement peinée de cette situation. Je me faisais un tel plaisir de vous retrouver au Havre dimanche 16 février, vous mon public que j'aime tant, vous qui êtes ma raison de vivre depuis 42 ans !", a-t-elle commencé par écrire.

Puis Linda de Suza, qui a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle comme professionnelle, a tapé du poing sur la table pour affirmer qu'elle se porte très bien et que si les concerts ont été annulés, elle n'y est pour rien. "Je ne connais pas les motivations exactes de cette soudaine annulation et je tiens à dire à toutes celles et ceux qui m'apprécient que je vais très bien et que, contrairement aux allégations de cette apprentie production, je suis tout à fait capable encore de chanter sur scène. Et je le prouverai prochainement", a-t-elle enfoncé le clou.

Linda de Suza a affirmé que la billetterie laborieuse était la véritable raison derrière ces annulations. "Le public n'était hélas pas assez nombreux au rendez-vous", a-t-elle ajouté, en se disant "impatiente" de retrouver prochainement ses fans quand l'occasion se présentera.