Craquez pour les poupées du moment, les Bratz

Achetez cette Bratz original poupée mannequin Kumi sur Amazon pour 27,99 €

Kumi doit choisir sa tenue pour un événement un peu particulier. Elle va frapper l'or au centre commercial ! Une activité étonnante qui lui a valu le surnom de "Lucky Bug" et qui nécessite une tenue au top pour attirer tous les regards. Première option, une jupe patineuse en tweed aux nuances de vert, jaune et noir. Elle s'associe à une large ceinture brodée dorée et blanche agrémentée d'une rose en résille violette. Matière et couleur que l'on retrouve également en guise de jupon pour la jupe et sur les revers de la veste. Celle-ci est justement courte et se teinte d'un camaïeu de violet.

Dessous, on perçoit l'emblématique tee-shirt à message des années 2000 avec l'inscription Paris en noir sur fond blanc et associé à une bouche rouge. Un chapeau à fleurs, des escarpins noirs et surtout des chaussettes hautes noires complètent le look. Autre possibilité, une robe rouge dos-nu aux bretelles croisées. Courte, elle se pare de multiples volants en dentelle rouge. Des escarpins bicolores rose et au talon noir finalisent l'ensemble. Vers quelle option va-t-elle se tourner ?

3. La Bratz original poupée mannequin Meygan

Comme pour toutes les séries de poupées, il y a forcément des modèles qui sont plus appréciés que d'autres. De par leur esthétique ultra attractive du visage aux vêtements, certaines remportent tous les suffrages. C'était le cas de Meygan de la collection "Xpress It" sortie en 2002. Elle a su rester dans le coeur des fans au fil des années. Il était donc tout naturel qu'elle soit aujourd'hui rééditée pour notre plus grand plaisir. Jetez-vous donc sur cette Bratz original poupée mannequin Meygan. Elle est en plus à un prix accessible sur Amazon. À l'image des autres modèles, vous devrez débourser 27,99 € pour vous la procurer. L'heure de faire chauffer votre carte a sonné.

Une tenue pratique et fashion