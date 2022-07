Cristal tuée à coups de couteau : le suspect principal s'est rendu !

Retrouvée morte dans une mare de sang dans la nuit du 25 au 26 juin 2022 dans le hall d'entrée de son immeuble, Cristal Tourres, a perdu la vie à 26 ans. Son agresseur a pris la fuite quand des voisins sont intervenus en entendant des cris, tentant en vain de réanimer la jeune femme. Le principal suspect, son ex-compagnon, s'est rendu à la police ce 30 juin. Selon L'Indépendant, "il aurait reconnu les faits et a été placé en garde à vue".

Après la découverte traumatisante du corps de Cristal Tourres, victime de coups de couteau, une information judiciaire pour homicide aggravé a été ouverte et un juge d'instruction a été saisi. D'après les proches de la jeune femme, elle venait de se séparer de son compagnon. Quelques jours avant le drame, elle avait été à l'hôpital pour des coups qu'elle avait reçus. Elle comptait porter plainte pour violences conjugales. Une voisine l'avait par ailleurs croisée deux jours avant le drame avec un coquard à l'oeil.

Selon France 3 Occitanie, son ex-compagnon était déjà connu des services de police et aurait été mêlé à des affaires de stupéfiants et de violences. Le commandant au commissariat de Narbonne avait déclaré que le présumé coupable allait certainement être rapidement arrêté : "Une cavale, il faut avoir des moyens, des gens qui ne parlent pas etc, c'est difficile de partir en cavale quand la personne n'est pas dans un réseau structuré de la voyoucratie. Il faut mettre de gros moyens très vite pour d'abord empêcher que la personne ait le temps de se retourner. On peut espérer que cette personne soit rapidement identifiée et interpelée."

Cristal Tourres vivait dans le paisible quartier Les Pléiades à Narbonne. Elle comptait sortir de chez elle quand un individu lui a porté plusieurs coups de couteau au bras et au cou. Les voisins ont tenté d'arrêter le sang de couler, les pompiers ont réussi à faire repartir le pouls mais peu de temps, elle n'a pas survécu à ses blessures. C'est le 60e féminicide en France depuis le début de l'année.