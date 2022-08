Cristiana Reali et Francis Huster : Leurs filles ont hérité de leurs magnifiques yeux bleus, preuves en photos

Les yeux de la mama, elles en ont hérité. Ceux du papa aussi, d'ailleurs. Couple emblématique du cinéma français, au regard bleu perçant, séparés depuis l'année 2008, Cristiana Reali et Francis Huster ont eu deux filles durant leur idylle incroyable : Elisa, en 1998 et Toscane, en 2003. On a vu les deux jeunes femmes grandir comme on a pu, les deux comédiens étant extrêmement pudiques en ce qui concerne leur vie privée, mais voilà que leurs enfants sont désormais majeurs et vaccinés. Sur les réseaux sociaux, il est donc possible de voir comme chacune est devenue adulte, reprenant fièrement le flambeau de la beauté de leurs parents.

Côté carrière, en revanche, difficile de savoir si elles suivront le terrain pavé par papa et maman depuis des décennies. Aux dernières nouvelles, ni l'une ni l'autre ne suivait de cursus en arts dramatiques. Elisa a quitté la France pour vivre à São Paulo, au Brésil, afin de perfectionner l'apprentissage de la langue portugaise. Elle s'est ensuite inscrite dans une école de journalisme sud-américaine. Quant à Torscane, elle suit un cursus qui mêle arts et sciences en Angleterre, à Londres. On ne les a, donc, pas encore aperçues sur un quelconque plateau de tournage, si ce n'est pour admirer les performances de Cristiana Reali ou de Francis Huster.

Je ne suis pas très favorable à la garde alternée

Quand les deux comédiens ont décidé de se séparer, malgré 17 ans d'amour, Elisa et Toscane n'avaient que 5 et 10 ans. Cristiana Reali et Francis Huster sont parvenus à conserver de jolis liens, et à se vouer l'un l'autre une admiration sans faille... mais en ce qui concerne la garde des enfants, les choses n'ont pas été si faciles. "Pour elles, je tenais à ce que ça se passe le mieux possible, expliquait leur célèbre mère, en 2012, dans les colonnes du magazine Gala. Mais on ne peut pas ne pas faire de dégâts. Je ne suis pas très favorable à la garde alternée. Je trouve qu'un enfant a besoin d'un foyer, que ses affaires soient dans une seule maison..."