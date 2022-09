Cristiana Reali s'éclate avec Frédérique Bel, Julie Ferrier en montre beaucoup trop... Folle soirée à l'hôtel Peninsula

La réouverture du restaurant gastronomique chinois Lili de l'hôtel Peninsula à Paris était une bonne occasion de faire la fête après la rentrée et le grand retour au travail. Le jeudi 15 septembre dernier, les stars se sont donc réunies pour célébrer l'événement en grandes pompes et décompresser. Dans des décors somptueux mélangeant cultures chinoise et française, les people ont trinqué, posé et dégusté les plats proposés au menu, sous le regard attentif de David Bizet, le chef exécutif de l'Hôtel The Peninsula Paris, situé non loin de l'arc de Triomphe et de la plus belle avenue du monde.

Du beau monde était présent, celui de l'humour et de la comédie tout particulièrement. Julie Ferrier s'est fait remarquer en portant un top noir très transparent laissant apparaître sa poitrine sous un long trench blanc cassé. L'actrice de L'Arnacoeur a pris la pose aux côtés de Cristiana Reali, qui s'est éclatée à faire des selfies avec Frédérique Bel et Frédéric Chau, deux des stars de la saga cinématographique Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. La discrète Mélanie Bernier était elle aussi présente, à l'image de Reem Kherici, Nadia Farès, la réalisatrice et comédienne Emmanuelle Bercot et Julie Depardieu, venue sans son chéri Philippe Katerine.

Arnaud Ducret, toujours aussi amoureux, a fait le déplacement avec Claire Francisci, qu'il a épousée une première fois civilement en juillet 2021 avant une nouvelle cérémonie, religieuse cette fois-ci, en mai dernier devant un parterre d'invités. François-Xavier Demaison, qui sera prochainement papa, était lui aussi de la partie, non loin du grand François Berléand, de l'humoriste Elie Semoun et de Roman Frayssinet. Au programme : apéritif, spectacle de danse chinoise, séance photo et dégustation des plats proposés au menu par le chef Dicky To, mêlant art culinaire cantonais et savoir-faire de la gastronomie française. A voir les sourires de nos célébrités sur les photos, la soirée était une régalade à tout point de vue !