Cristiano Ronaldo accusé de viol : l'affaire tombe aux oubliettes

Chapitre final pour l'affaire de viol dans laquelle Cristiano Ronaldo était embourbé depuis plusieurs mois.

La justice américaine a annoncé le lundi 22 juillet 2019 que le célèbre attaquant portugais de 34 ans ne serait finalement pas inculpé faute de preuve. Un ancien mannequin américain nommé Kathryn Mayorga, 35 ans, accusait le quintuple Ballon d'or de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. "Sur la base des informations disponibles", ces "accusations ne peuvent pas être prouvées au-delà d'un doute raisonnable", est-il indiqué dans un communiqué du procureur du comté de Clark, dans le Nevada.

Après la plainte déposée par Kathryn Mayorga en septembre 2018, dans laquelle elle soutenait que CR7 l'avait sodomisée de force et l'avait contrainte au silence en signant un accord financier à hauteur de 375 000 dollars, la police du Nevada avait décidé de rouvrir l'enquête.

Lors d'une interview accordée au journal allemand Der Spiegel, Kathryn Mayorga avait livré sa version des faits sur la soirée du 13 juin 2009. Âgée à l'époque de 24 ans, elle avait accepté de rejoindre Cristiano Ronaldo dans sa chambre d'hôtel, où se trouvaient d'autres personnes. La jeune femme n'ayant pas de maillot de bain, le sportif lui aurait proposé un short de sport et un T-shirt et l'aurait conduite à la salle de bain pour qu'elle puisse se changer. Selon ses dires, c'est pendant qu'elle se déshabillait que le footballeur avait fait irruption dans la pièce, sexe apparent, pour lui réclamer une fellation. Kathryn Mayorga assure avoir refusé et demandé à quitter les lieux. Au moment de sortir de la salle de bain, CR7 l'aurait poussée sur le lit pour tenter d'avoir une relation sexuelle avec elle. Alors qu'elle se protégeait le sexe de ses mains pour éviter d'être pénétrée, il l'aurait sodomisée malgré ses "non" répétés.

De son côté, Cristiano Ronaldo a toujours nié ces accusations de viol, défendant que leur relation était consentie. Un test ADN avait été demandé par la justice américaine.

À la suite de l'annonce de la décision d'abandonner les poursuites, l'AFP a tenté de joindre les avocats de Kathryn Mayorga qui n'ont pas répondu. Cristiano Ronaldo n'a pas réagi non plus.

L'attaquant star de la Juventus de Turin préfère sans aucun doute se concentrer sur sa nouvelle saison en Italie et sur sa vie de famille avec Georgina Rodriguez et ses quatre enfants, Cristiano Jr, les jumeaux Eva et Mateo et Alana Martina.