Cristiano Ronaldo : Torse nu et ultra musclé, en confinement avec sa famille

"Et nous continuons à nous battre, à la maison, en famille et en prenant soin du corps et de l'esprit !!!!", écrit la jeune femme en légende de sa publication. Torse nu et bronzé, vêtu d'un short retroussé et chaussé de baskets, Cristiano Ronaldo suscite l'admiration de millions d'internautes.

Avant l'interruption de la Serie A, l'attaquant portugais de 35 ans et ses partenaires de la Juve étaient parvenus à reprendre la tête du championnat, devant la Lazio Rome et l'Inter Milan. Les Bianconeri, surnom de l'équipe de la Juventus Turin, attendait impatiemment d'affronter l'Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.