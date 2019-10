Cristina Cordula complexée : ce petit quelque chose qu'elle camoufle

Sa spontanéité et son accent exotique font d'elle l'une des animatrices préférées des Français. Toujours bien apprêtée et haute en couleurs, Cristina Cordula délivre quotidiennement ses conseils mode et beauté dans l'émission Les reines du shopping sur M6. Mais son allure 100% confiante ne reflète pourtant pas l'entière réalité.

Présente sur le plateau de Je t'aime etc... le lundi 14 octobre 2019, émission présentée par Daphné Bürki, l'animatrice de 54 ans a dû se confier sur les aspects de son physique qu'elle apprécie et ceux, évidemment, qu'elle apprécie moins... Face à son reflet, Cristina Cordula explique : "J'aime bien ma coupe de cheveux, j'aime bien mon visage aussi ça va, mais je n'aime pas mes cernes, déclare t-elle avant de continuer en rigolant, Le matin, quand je me regarde dans le miroir, je me dis qu'il va vraiment falloir mettre de l'anti-cerne !"

En 2018, Cristina Cordula avait également fait part d'un autre de ses complexes, qu'elle apprenait à aimer avec le temps. Et il s'agit ni plus, ni moins de la mystérieuse cicatrice lui barrant le cou. Au cours de l'émission Mission mariage (M6), elle en avait profité pour faire des révélations sur la cause de cette marque dont la présence remonte à sa plus tendre enfance.

Partisane du bonheur de chacun, l'ancien mannequin s'était déjà déclaré en faveur de la chirurgie esthétique pour peu qu'elle permette aux gens de se sentir mieux dans leur peau. Elle avait d'ailleurs révélé, en toute honnêteté, user régulièrement de la médecine esthétique dans une interview accordée à Télé 7 jours, le 28 septembre dernier.

Depuis, l'épouse de Frédéric Cassin et maman du jeune Enzo, est aux commandes d'une nouvelle émission intitulée Objectif : 10 ans de moins (M6), dans laquelle elle parle ouvertement de chirurgie et de retouches beauté en tous genres.