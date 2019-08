Cristina Cordula dévoile une photo d'elle jeune avec les cheveux longs

Cristina Cordula - 10ème dîner LINK pour Aides au Pavillon Cambon à Paris, le 3 décembre 2018. Les acteurs incontournables de la lutte contre le sida ainsi que des personnalités du monde économique, de la culture, des médias et des associations sont présents pour ce dîner organisé par le fonds de dotation LINK au profit de l'association AIDES. L'intégralité des fonds collectés lors de ce dîner sera reversé aux actions de dépistage rapide mis en oeuvre pour l'association AIDES. LINK est un fonds de dotation crée et animé par des entrepreneurs et cadres dirigeants d'entreprise, qui ont décidé de rassembler leur determination et leurs moyens pour que soit enfin gagnée la bataille contre le sida. Créee en 1984, AIDES est l'une des plus importantes associations européennes de lutte contre le sida. © Pierre Perusseau/Bestimage