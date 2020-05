Cristina Cordula : Fou rire avec Cyril Lignac devant une grosse bourde culinaire

Qui a dit qu'on ne pouvait pas se fendre la poire tout en étant aux fourneaux ? Cyril Lignac , en tout cas, nous a prouvé le contraire dans son émission Tous en cuisine, sur M6, le vendredi 15 mai 2020. Toute la semaine, le juré du Meilleur pâtissier parcourt la France tout en respectant les consignes de distanciation sociale puisqu'il divulgue ses conseils culinaires... par webcam. Dans chaque épisode, il est accompagné du truculent Jérome Anthony, d'une célébrité et de familles sélectionnées dans différentes régions de notre pays.

Cette fois-ci, la star, c'était Cristina Cordula ! Mais ceux qui ont vraiment attiré l'attention, c'est Emmanuel et son compagnon Florian, faisant bouillir la marmite depuis La Rochelle. En pleine conception d'une vinaigrette, les amoureux ont effectivement été empreint de doute et d'angoisse. "Ça ne va pas du tout Cyril, ont-ils expliqué. Pas du tout ! Je sais pas si c'est bien Cyril, ça fait un peu liquide." Et en tentant de montrer le résultat au chef cuisiner pour s'assurer que la texture était normale, l'un des deux a renversé la sauce sur son plan de travail, devant l'hilarité de Cyril Lignac et de Cristina Cordula.

Voilà qui devrait redonner le sourire à l'animatrice brésilienne. Bien que le déconfinement ait été prononcé le 11 mai 2020, Cristina Cordula dévoilait sans peine les effets secondaires, psychologiques, qu'avait cette pandémie sur elle. "Je profite de ce moment pour faire un grand rangement, racontait-t-elle dans les colonnes du magazine Gala. Dans la cuisine, j'ai organisé, par rayons, tous les produits de nettoyage pour la maison, j'ai frotté les appareils électroménagers, j'ai passé l'aspirateur à l'alcool. Le coronavirus m'a rendue paranoïaque et je suis devenue une maniaque des désinfectants. J'en utilise tout le temps, tous les jours, partout, sur les poignées, les prises de courant, les télécommandes." Espérons qu'aucun de ces ingrédients ne se soit glissé par erreur dans son saumon en croûte avec riz à la mangue ni dans la tarte aux pommes et à la cannelle...