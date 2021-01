Cristina Cordula méconnaissable jeune dans un look Pocahontas : vives réactions des internautes

Les cheveux coupés à la garçonne, un look toujours impeccable... À 56 ans, Cristina Cordula prouve régulièrement qu'elle n'a rien perdu de sa splendeur. Mais les années ont incontestablement défilé depuis ses premiers pas dans le milieu du mannequinat. La maman d'Enzo (26 ans) se plaît de temps à autres à se replonger dans ses souvenirs de cette époque, comme jeudi 28 janvier 2021. Cristina Cordula a même mis la main sur une photo qui vaut le détour ! Et pour cause, vraisemblablement adolescente, elle prend la pose au côté d'un autre mannequin brésilien, Silvia Pfeifer, pour Interview Magazine et dans un style très personnalisé.

"À mes débuts de mannequin au Brésil... Ça se voit que je débutais. Mais au moins le look est complètement d'actualité. Vous pensez quoi de mon look Pocahontas ?", a-t-elle légendé. C'est peu dire que sa publication a fait sensation, étant donné que les internautes ont eu... beaucoup de mal à la reconnaître. "C'est toi ???", a même commenté Sylvie Tellier, éberluée, dont le look a récemment été analysé par Cristina dans Les Reines du Shopping. "Je ne te reconnais vraiment pas", "Laquelle des deux ? Celle de droite ?", ont surenchéri les abonnés de la célèbre brésilienne.