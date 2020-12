Cristina Cordula partante pour de la chirurgie esthétique : les opérations qu'elle pourrait faire (EXCLU)

Cristina Cordula a toujours été bien dans sa peau. A 56 ans, la célèbre animatrice l'est d'autant plus lorsqu'elle se donne un petit coup de pouce grâce à la médecine esthétique. En effet, comme elle le révélait en 2019, elle a "du mal à accepter de voir (son) corps vieillir". Ainsi, elle se permet quelques petites "retouches", notamment au niveau du visage. Injections autour des yeux, peelings au laser, séances de lumière pulsée... Cristina Cordula ne se prive de rien. Mais qu'en est-il de la chirurgie esthétique ?

Pour Purepeople.com, elle confie son point de vue - à l'occasion d'une interview réalisée pour la semaine spéciale vote du public dans Les Reines du shopping. "Alors pour l'instant je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, j'ai fait de la médecine esthétique mais pourquoi pas ! Je ne suis pas contre l'idée, d'ici quelques années, si j'ai la paupière qui tombe, de faire un lifting du bas du visage pour arrondir mon ovale ou si j'ai un double menton pourquoi pas faire un truc. Je n'ai aucun problème mais il ne faut pas oublier que moi je suis brésilienne et au Brésil on n'a pas du tout de tabou là-dessus", a-t-elle reconnu.

Quoi qu'il en soit, Cristina Cordula peut se vanter d'être belle au naturel. Mannequin professionnel avant de partager ses conseils avec les français, la jolie brune a défilé pour les plus grands, dès l'âge de 16 ans. "J'ai un souvenir formidable, ma vie a complètement changé depuis que j'ai quitté le Brésil. Je suis partie pour une année sabbatique pour faire le métier de mannequin international, j'ai dit à mes parents que je partais pour un an, c'était mon rêve mais dans ma tête je ne me disais pas que ça deviendrait mon métier, c'était trop difficile mais je voulais essayer", a-t-elle expliqué. Un pari risqué qu'elle a relevé haut la main. "Ça m'a fait connaître beaucoup de gens formidables, des couturiers, Yves Saint Laurent, Karl (Lagerfeld, ndlr), Kenzo... des gens incroyables, qui m'ont beaucoup appris. C'est très rare en plus, tout le monde n'a pas la chance de côtoyer des couturiers comme ça. Ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à toutes ces années de mannequinat", résume-t-elle.

