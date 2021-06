Cristina Cordula recrutée par la société de son fils Enzo : les prix onéreux de ses services

Cristina Cordula profite actuellement de vacances bien méritées à Capri, en Italie. Un lieu cher à son coeur puisque c'est là qu'elle a épousé Frédéric Cassin il y a déjà quatre ans. Sur Instagram, la reine de la mode et figure de M6 ne manque pas de partager quelques bribes de son séjour auquel participe son jeune et charmant fils Enzo. Lui aussi bénéficie d'un agréable break après une nouvelle année de travail intense.

Car oui, à 26 ans, Enzo est déjà un auto-entrepreneur accompli ! En effet, comme l'ont repéré nos confrères de Public, il a fondé avec quelques amis la plateforme WOOSKILL qui a pour but de mettre en relation des particuliers avec des professionnels d'horizons différents. Il peut s'agir de coachs sportifs, de chefs cuisiniers ou encore de spécialistes en mode et en image. Pour ce dernier domaine, Enzo propose les services de la plus grande experte qu'il connaisse : sa maman.

Sur le site, il est ainsi possible de consulter le profil de Cristina Cordula et de s'offrir un atelier avec elle sur l'harmonie des couleurs et des imprimés d'une durée d'une heure et pour une valeur de 221 euros. Pour deux heures, les adhérents de WOOSKILL peuvent aussi en apprendre plus sur la morphologie et la création de tenues vestimentaires. Prix de cette offre : 424 euros.

"L'objectif des séances proposées pas l'agence Cristina Cordula est de rendre 'la vie plus facile' en permettant à tous de maîtriser des principes simples et efficaces, concernant le style et l'image, pour rayonner au quotidien et trouver les clés de son épanouissement. (...) Elle est persuadée qu'avec les bons outils et les bons conseils toutes les femmes et tous les hommes peuvent s'assumer et se sentir à l'aise avec leur image", peut-on lire en description.

Pour rappel, Enzo est le fruit d'une précédente relation de Cristina Cordula. Si elle n'a jamais révélé l'identité de son père, l'ex-mannequin a livré des confidences inédites à son sujet en décembre 2020. "Le père de mon fils est une personne avec qui je m'entends très très bien, c'est un homme formidable. Il est marchand de biens, il est très sympa quoi, c'est mon pote, il est drôle, c'est un super bon père, il a toujours été présent, je n'ai rien à dire vraiment. Mon fils a un très bon père".