Cristina Cordula retrouve son frère : photo avec Saulo, il est canon !

"Magnifaïk ma chérie !" : cette phrase, n'importe quel téléspectateur des Reines du shopping sur M6 ou de toutes les émissions présentées par Cristina Cordula l'a déjà entendue. Il faut dire qu'à l'image de "Gourmand, croquant" de Cyril Lignac , elle est la marque de fabrique de l'animatrice et ancien mannequin de 57 ans. Un adjectif qui convient parfaitement à son grand fils Enzo, 26 ans, mais également à un autre proche de la star de M6.

Dans sa story Instagram ce jeudi 4 août (voir diaporama), Cristina Cordula s'est fait une joie de s'afficher son frère Saulo, que ses fans connaissent déjà : "Mon frère est là", s'exclame-t-elle sur le selfie qu'elle a posté. Si l'animatrice télé porte de grandes lunettes de soleil, Saulo expose pleinement son visage et il est canon ! Sourire ultra-blanc, barbe de trois jours, teint hâlé... Le bel apollon a tout pour plaire. Les retrouvailles donnent visiblement le sourire à la femme de Frédéric Cassin, ravie de passer du temps en famille dans la capitale.

La famille chez les Cordula, c'est sacré. D'autant plus que le clan a traversé une période particulièrement douloureuse dans le passé. Cristina Cordula n'avait pas que Saulo comme frère à l'époque. Quand elle était âgée de 19 ans, Claudio, plus jeune qu'elle, s'est tué dans un accident de voiture au Brésil : "Mon frère Claudio ( ...) a eu un tragique accident de la route en février, pendant le carnaval, confiait-elle au magazine Gala en 2019. Il conduisait ma voiture. Tous les autres passagers ont survécu, sauf lui. J'étais chez mon oncle dans le Nord. Mon père m'a téléphoné pour m'annoncer sa disparition. Il était désespéré. Après, ce fut l'horreur..."

Ce drame a réagi comme un déclic pour la jeune femme qu'elle était à l'époque : "Mes parents étaient dévastés par le chagrin. Anéantis. Ils pleuraient tout le temps, chacun dans leurs coins. [...] C'était affreux. La mort de mon frère avait pris toute la place. Ils ne m'avaient pas oubliée mais je me sentais à part. J'avais envie de les secouer, de leur crier : 'Regardez-moi, je suis vivante.'"

Elle s'envole alors pour l'Europe, où elle débute sa carrière de mannequin : "Je me suis dit : 'Cristina, toi aussi, tu peux mourir demain, alors va vivre tes rêves !'. J'ai décidé de quitter le Brésil, de m'offrir une année sabbatique. C'était aussi une question de survie. J''avais fini mes études de journalisme, j'ai vendu ma voiture pour payer mon billet et je suis partie. [...] C'était une expérience importante pour moi." Près de 40 ans plus tard, Cristina sait qu'elle a pris la meilleure décision de sa vie, pour son bien et pour faire vivre, à travers sa réussite, son frère, fauché en plein vol.