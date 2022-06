Cycliste démembré : Scène d'horreur et incompréhension pour cet homme sans histoire

Qui a pu tuer de façon aussi violente et sordide l'homme sans histoire qu'est François Vigouroux ? Le Parisien est revenu sur l'enquête sur la disparition puis le décès brutal et choquant d'un cycliste dont le corps a été retrouvé dans des sacs poubelle, découpé en morceaux.

Au coeur des Pyrénées-Orientales, au pied des Orgues d'Ille-sur-Têt, plusieurs sacs-poubelles ont été découverts le 1er juin 2022 par un promeneur, marqué par l'odeur de putréfaction qui s'en dégageait. Alertée, la gendarmerie ouvre un premier sac, contenant une tête humaine encore reliée à un tronc, puis un second avec un bassin et des cuisses humaines. Puis, les enquêteurs de la section de recherches de Montpellier découvrent deux autres sacs plastiques, qui contiennent des vêtements et du linge abîmé. Un hélicoptère a tenté de retrouver les restes, pieds et mains de la victime. En vain pour le moment.

Après enquête, la victime dont on a retrouvé le corps supplicié est celui de François Vigouroux, électricien et père de famille de 57 ans qui fait régulièrement du VTT dans cette zone. Un quinquagénaire sans histoire dont la disparition avait été signalée le 26 mai dernier. Il avait utilisé un vélo électrique pour sa balade habituelle mais n'en est jamais revenu. "Point troublant : le téléphone du quinquagénaire aurait borné à proximité d'Ille-sur-Têt jusqu'à environ 18 heures, avant d'être visiblement éteint", précise Le Parisien.

Les investigations ne montrent pour l'heure "aucun conflit familial, ni professionnel" pouvant expliquer sa mort, ce qui contraste avec la violence déployée pour découper son corps et qu'on retrouve souvent dans les règlements de compte mafieux. C'est pourquoi aucune piste n'est exclue pour le moment : un rôdeur, un vol ayant mal tourné, une collision avec une voiture et la volonté de masquer l'accident... Le témoignages de ses proches, qui ont alerté dès les premiers instants sa disparition, n'est actuellement aucunement remis en cause.