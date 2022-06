Cyndie et Jauffrey (Mariés au premier regard) séparés avant le bilan : une "grosse dispute" en off en cause

La nouvelle saison de Mariés au premier regard touche à sa fin. Ce lundi 20 juin 2022, de nouveaux couples se sont présentés devant les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour leur annoncer s'ils restaient unis ou non. Et malheureusement, l'expérience n'aura pas fonctionné pour Cyndie et Jauffrey. Les deux époux ont donc décidé de divorcer. Une décision qui a tout de même eu l'air de surprendre le nageur professionnel. Pourtant, leur histoire était déjà terminée à ce moment-là. "Il faut savoir qu'on était déjà séparés au bilan...", a révélé Cyndie lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Et de s'expliquer : "Il y a des choses qu'on apprend au bilan, c'est, je pense, de l'acting. Je n'y suis pas allée en apprenant notre séparation, on était séparés. On s'est séparés le soir de ma venue chez lui. On a eu une grosse dispute et le lendemain on a discuté en se disant que ça ne servait à rien, que nos attentes n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai voulu faire cette expérience en n'étant pas dans la désillusion. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On aurait jamais été heureux ensemble, on a pas du tout les mêmes attentes d'un couple".

La rupture est donc survenue "rapidement" entre les deux candidats qui étaient au départ compatibles à 76%. De ce fait, Cyndie n'a pas compris pourquoi son ex était tombé des nues face aux experts. "Il y a eu des choses au bilan qui ont été dites et qu'il savait. Il n'apprend pas tout ce jour-là. Les choses qu'il apprend ce sont des choses dont on a pas pu discuter car on était séparés", a-t-elle rapporté à nos confrères.

Une fois leurs alliances rendues, il fallait en tout cas s'occuper du divorce, lequel est financé par la production. Et le processus "a été très long" selon la jolie esthéticienne de 33 ans. "Il manquait des papiers, alors forcément c'était long", a-t-elle précisé. Ce n'est d'ailleurs qu'en février dernier qu'ils se sont libérés de leurs engagements, soit quatre mois après la fin du tournage de Mariés au premier regard, à la fin de l'année 2021.