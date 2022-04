Cyril Féraud en deuil : dévasté, il rend hommage à la petite Livia

C'est une bien triste nouvelle que Cyril Féraud a annoncée sur son compte Instagram, ce mardi 12 avril 2022. Le présentateur de Slam (France 3) est en deuil et a souhaité rendre un bel hommage à une petite fille partie bien trop tôt.

Cyril Féraud est un présentateur engagé dans la lutte contre le cancer. Il est en effet le parrain de l'association Les Lutins du Phoenix, créée en 2016. Elle a pour but d'apporter du réconfort à des enfants hospitalisés à cause de la maladie. Pour ce faire, elle organise des animations sur la thématique des nouvelles technologies et de la culture geek. Une cause qui tient à coeur du présentateur âgé de 37 ans. La production de Slam et lui envoient régulièrement des peluches représentant une vache. Des cadeaux reçues de la part des téléspectateurs du programme.

Malheureusement, l'une des fillettes qui a pu en recevoir une a récemment perdu la vie. "Immense tristesse. La petite Livia a rejoint les étoiles. Elle était la première petite fille à avoir reçu l'une des peluches Marguerite envoyées par les téléspectateurs de Slam et distribuées pour Noël grâce à l'association Les Lutins du Phoenix aux enfants malades qui luttent contre le cancer. Toutes nos pensées et notre force à sa famille et à tous les enfants (et les adultes) qui luttent contre ce putain de cancer. Bon voyage petite Livia", a écrit Cyril Féraud sur son compte Instagram, en légende d'une photo de la défunte Livia, qui pose avec deux des fameuses peluches.