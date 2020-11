Cyril Féraud, son papa à ses côtés malgré sa mort : son vibrant hommage pour son anniversaire

C'est le 20 juin 2019 que Cyril Féraud avait annoncé sur les réseaux sociaux la mort de son papa des suites d'un cancer, à l'âge de 65 ans. Le présentateur de Slam et de La Carte aux trésors avait partagé une photo de son regretté papa. "La maladie vient de m'arracher mon Papa. La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté de tristesse et de chagrin. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, n'oubliez pas de leur dire tous les jours que vous les aimez. #MichelFéraud #MonPapa #MaFierté #MonHéros", pouvait-on lire à côté. La veille, le beau blond de 35 ans lui avait rendu hommage lors de la présentation de la neuvième édition du programme Musiques en fête, diffusée sur France 3 et tournée en direct du théâtre antique d'Orange. "Je voudrais simplement embrasser très fort ce soir quelqu'un qui pour la première année a regardé Musiques en fête, son émission préférée, depuis là-haut, depuis les étoiles, c'est mon papa à qui je pense très fort ce soir", avait-il déclaré.

Bien que le sujet soit douloureux, Cyril Féraud a accepté de se confier lors d'interviews. Invité sur Europe 1 en octobre 2019, il avait expliqué pour quelle raison il avait tout de même présenté l'émission musicale alors qu'il venait de perdre son papa : "Mon papa est parti le lundi, cette émission était prévue le mercredi en direct, c'était l'une de ses émissions préférées, donc j'ai voulu la faire. (...) Il y a des gens qui peuvent se dire que, dans ce genre de situation, il ne faut pas travailler, il faut rester enfermé. Moi je l'ai fait pour lui, il m'a accompagné toute la soirée, il m'a aidé à présenter cette émission et je lui ai fait ce petit clin d'oeil à la fin." Il avait ensuite évoqué ses derniers instants avec lui : "J'ai mis entre parenthèses mon planning pendant un mois et demi pour l'accompagner. Mon papa est parti d'un cancer dans des conditions très difficiles. J'ai appelé toutes les productions. Je n'étais pas en état de tourner. Je l'ai accompagné jusqu'au bout."

En mars 2020, Cyril Féraud avait révélé à Télé Poche comment il avait été transformé par cette épreuve : "Je sais combien le temps est précieux et que construire sa famille, c'est aussi important que réussir sa vie professionnelle." L'animateur, dont la vie amoureuse reste un grand mystère, espère donc avoir un bébé avant ses 40 ans.