Cyril Féraud touché par un drame en plein tournage : "Je n'en ai parlé à personne, il s'est installé un truc schizophrénique"

Malgré la douleur et la tristesse, le beau blond n'a rien laissé paraître. Dévasté en son for intérieur, il pose son téléphone plus loin et continue de présenter son émission d'une main de maître. "Et là s'est installé un truc complètement schizophrénique. Je suis allé jusqu'au bout de mon job, jusqu'au bout de cette journée de tournage, je n'en ai parlé à personne, et après je me suis dit : 'Voilà, maintenant, il va falloir que tu deviennes une machine et que tu accompagnes ton papa'", a-t-il continué.

Mais les semaines qui ont suivi ont été entièrement consacrées à son père et Cyril Féraud a immédiatement annulé tous ses tournages. S'il a passé deux mois à soutenir son père, l'animateur a cependant eu l'impression de faillir à sa tâche lorsque ce dernier s'est éteint. "Il est parti dans mes bras, dans les bras de ma maman... Et ça a été terrible après parce que je m'en suis énormément voulu. (...) parce que dans ses yeux il me regardait comme un super-héros et je me suis dit que le super-héros avait foiré sa mission", a-t-il conclu en regardant le ciel et en envoyant un tendre baiser.