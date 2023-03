Diaporama : Cyril Féraud touché par un drame en plein tournage : "Je n'en ai parlé à personne, il s'est installé un truc schizophrénique"

Il y a quelques années, Cyril Féraud a découvert que son papa était gravement malade. Exclusif - Cyril Féraud - Enregistrement de l'émission "La Boîte à Secrets", présentée par F.Bollaert et diffusée sur France 3. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

Dans l'émission La boîte à secrets en 2021, il a révélé la façon dont il a découvert la maladie de son père.

Alors qu'il présentait un nouveau numéro de Slam , il reçoit un texto fatidique.

Malgré la terrible annonce, il continue de faire son travail sans rien laisser paraître.

Aujourd'hui encore, Cyril Féraud pleure toujours la mort de son père et ne parvient pas à faire le deuil.

Exclusif - Cyril Féraud lors de l'enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée sur C8 le 27 octobre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Cyril Féraud - Enregistrement de l'émission "Le Quiz des Champions" présentée par C.Féraud, et diffusée le 29 janvier à 21h10 sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 15", au Studio 128 à Saint Denis, présentée par F.Bollaert et diffusée le 17 février 2023 sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

