Cyril Féraud très bon chanteur : il impressionne au côté de Daniel Lévi

Avant même la diffusion du nouveau numéro de La Boîte à secrets sur France 3, Cyril Féraud avait annoncé qu'il avait réalisé l'un de ses rêves lors de l'enregistrement de l'émission de Faustine Bollaert. Les téléspectateurs ont pu le découvrir en intégralité vendredi 22 janvier 2020.

Se dévoilant comme rarement, Cyril Féraud a ainsi partagé son autre passion pour la musique et plus précisément les comédies musicales. "J'en ai vu des tonnes et des tonnes à Broadway et à New York. J'ai une vraie admiration pour les gens qui chantent dans ces comédies musicales parce non seulement, il faut chanter bien, il fait avoir du souffle, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir tous les jours la même passion de monter sur scène et de faire son job", a-t-il expliqué à Faustine Bollaert et aux deux autres invités de La Boîte à secrets : Marianne James et Claudio Capéo.

Cette passion insoupçonnée de Cyril Féraud a été jusqu'à lui faire dire qu'un jour il participerait lui-même à une comédie musicale, un rêve que Faustine Bollaert a tenu à réaliser. C'est ainsi que Daniel Lévi, héros de l'inoubliable show Les Dix commandements est arrivé sur le plateau pour interpréter, en live, l'incontournable L'envie d'aimer. Le chanteur a bien évidemment convié Cyril Féraud à le rejoindre. L'animateur s'est exécuté avec grand plaisir, faisant preuve d'une aisance déconcertante. Faustine Bollaert et Marianne James ont été impressionnées par sa prestation et sa voix. "Un kiffe absolu", pour Cyril Féraud, a-t-il réagi sur Twitter au lendemain de la diffusion de La Boîte à secrets.

La soirée a été chargée en émotion pour Cyril Féraud. L'animateur a laissé de nombreuse larmes couler, notamment en évoquant la mort de son père survenue il y a un an et demi, le drame de sa vie, sa "blessure", comme il l'a lui-même dit.

Ce vendredi 22 janvier concordait avec une autre actualité de Cyril Féraud. Il a fait ses adieux au public de son jeu Personne n'y avait pensé qui s'arrête.