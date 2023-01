Cyril Féraud : Un célèbre animateur usurpe son identité, il réagit

Cyril Féraud a semble-t-il trouvé un sosie en Guillaume Genton. Une personne était persuadée que le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) était le présentateur de France Télévisions. Et il n'a pas hésité à en profiter comme il l'a confié ce mercredi 25 janvier 2023.

Depuis le 29 août dernier, Guillaume Genton est aux commandes du Morning sans filtre sur Europe 2 (anciennement Virgin Radio). Accompagné de Diane Leyre (Miss France 2022) et Fabien Delettres, il revient sur l'actualité. Et l'animateur et ses chroniqueurs n'hésitent pas à parfois dévoiler des anecdotes sur leur vie privée. Le charmant blond de 31 ans est notamment déjà revenu sur le jour où il était "ivre mort" lors d'une sortie au restaurant, ou sur le jour où il a demandé une ex-compagne en fiançailles. Et ce mercredi, il a dévoilé qu'il s'était déjà fait passer pour un présentateur bien connu.

Tout s'est passé quand il était dans un taxi comme il l'a expliqué à l'antenne d'Europe 2 : "Et le mec m'a dit: 'Ah ! C'est Cyril Féraud.' Puis il me dit : 'Si c'est vraiment vous, je vous offre la course.'" On imagine que Guillaume Genton n'a pas réfléchi bien longtemps avant d'assurer qu'il était bel et bien Cyril Féraud. "Moi, je suis un peu Cyril Féraud qui fait de la rétention d'eau. Je suis Cyril Ferrero", a ensuite plaisanté Guillaume Genton. Une séquence partagée sur le compte Twitter du Morning sans filtre.

Et le community manager de la page officielle n'a pas manqué de mentionner Cyril Féraud, en commentaire de cette vidéo. Le beau blond de 37 ans, que l'on retrouve notamment aux commandes de Slam et Duels en famille (France 3), n'a pas tardé à répondre sur Twitter. Il a fait part de son amusement en postant des émojis qui pleurent de rire. Et il était tellement amusé qu'il a aussi partagé la séquence en story Instagram, en ajoutant un coeur cette fois.