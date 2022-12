Guillaume Genton "ivre mort" : cette sortie au restaurant qui a mal tourné...

On ne présente plus Guillaume Genton. Depuis 2020, il s'impose comme un chroniqueur incontournable de l'émission Touche pas à mon poste. Fort de son succès, il s'est vu confier cette année un autre job : celui de présenter la matinale de Virgin Radio à la place de Manu Payet tous les jours dès 6h du matin, Le Morning sans filtre. Depuis la rentrée donc, Guillaume Genton réveille ses auditeurs, entouré de notre Miss France 2022 Diane Leyre et Fabien Delettres.

Et à son micro, le richissime blond de 31 ans qui dépense sans compter régale toujours de drôles d'anecdotes. Ce fut encore le cas ce vendredi 2 décembre. En effet, au détour d'une conversation avec ses acolytes, Guillaume Genton s'est remémoré un mauvais souvenir lors d'une sortie au restaurant où il a très mal fini. "Moi, ce que je déteste au restau, ce sont les desserts avec de l'alcool. Les Babas au rhum, les Coupes Colonel... Tout ça, je ne peux pas !", a-t-il d'abord lâché. Et pour lui de raconter sa mésaventure : "La dernière fois, j'étais dans un restaurant chinois, j'ai pris les beignets - c'est très bon - à la banane flambée... J'étais ivre mort". Un état très peu appréciable pour le chroniqueur et animateur qui a précisé ne jamais boire d'alcool habituellement. Et selon lui, les gérants de l'établissement ont eu la main très lourde pour le servir ce soir-là. "Ils avaient tellement mis d'alcool... C'est insupportable. Ils avaient mis une bouteille entière !", a-t-il estimé faisant bien rire ses camarades. On ne l'y reprendra certainement plus !

Guillaume Genton, un entrepreneur à succès à seulement 31 ans

S'il a le temps d'aller au restaurant, Guillaume Genton n'en a que pour peu d'autres loisirs. Et pour cause, son rythme de vie est des plus intenses. "En terminant TPMP à 21h20, je me couche vers minuit... et me lève à 4h30. Je sors donc moins. C'est un sacrifice, mais c'est un rêve d'enfant qui se réalise", avait-t-il avoué lors d'une interview pour le magazine Public. Il faut dire que l'entrepreneur est un accro au travail. Il a en effet compris très jeune qu'il souhaitait monter ses sociétés et aujourd'hui, il travaille avec une centaine de collaborateurs. Un business toujours plus florissant qui lui a permis d'avoir une situation financière très confortable...