Cyril Hanouna "attaqué" par des hommes "cagoulés et armés", la terrible confidence de l'animateur

Jeudi 6 octobre, Cyril Hanouna a retenu l'attention de ses chroniqueurs, du public et des téléspectateurs de Touche pas à mon poste en révélant une aventure qui fait froid dans le dos. Alors que le papa de Lino passait une partie de ses vacances d'été avec son collègue Raymond Aabou, il s'est produit un incident durant leur séjour. "Figurez-vous que cet été, je le dis, on a failli se faire attaquer... par des méchants qui voulaient s'introduire dans ma maison !", a-t-il expliqué, avant que son ami ne précise qu'il s'agissait de "quatre mecs cagoulés et armés en pleine nuit".

Une histoire terrifiante, racontée avec beaucoup de légèreté par l'animateur, de quoi troubler ceux qui l'écoutaient. "Mais vous nous dites ça comme ça ?", s'est notamment étonné un chroniqueur sur le plateau. "Je leur ai dit les mecs, nous sommes en plan vigipirate", a poursuivi Baba. Et Raymond Aabou d'ajouter : "Renforcement de la sécurité, éclairage totale de la rue...". L'animateur et le célèbre chroniqueur se sont donc enfermés dans la maison en attendant de trouver une solution.