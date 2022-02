Cyril Hanouna bouleversé dans Touche pas à mon poste : mort d'un invité qui a marqué l'émission...

L'histoire avait choqué le pays. Au mois de janvier dernier, Ali, un retraité d'une soixantaine d'années, a été victime d'une agression très violente. L'habitant de Noisy-le-Sec s'est fait traîner par un automobiliste sur plusieurs mètres qui s'était par ailleurs amusé à le filmer pour Snapchat. On y voyait Ali, agrippé par le col par le conducteur du véhicule, hilare. Il finissait par chuter, ce qui lui a causé beaucoup de blessures. "Je souffre de l'épaule gauche et j'ai le genou arraché avec quatre points de suture. J'ai du mal à marcher", avait-il confié pour Le Parisien. Quelques semaines après cette attaque, Ali est malheureusement décédé.

Cyril Hanouna, qui l'avait reçu, a annoncé la triste nouvelle dans Touche pas à mon poste vendredi 11 février 2022 en reprenant l'antenne gravement après une coupure pub. "On n'a pas mis de musique parce qu'on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle... Vous vous rappelez tous d'Ali, qui était venu nous voir, qui avait été traîné par des jeunes. Vous avez vu les images qui étaient terribles. Ali vient de nous quitter", a-t-il déclaré, suscitant l'émotion sur son plateau. Et d'apporter les premières informations relatives à la mort d'Ali : "On a appris ça par Hocine, son neveu. C'est peut-être dû aux médicaments qu'il prenait pour calmer la douleur. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Ça nous fait tous énormément de peine."

Ébranlé, l'animateur a ensuite donné la parole à ses chroniqueurs, pendant qu'il retenait discrètement ses larmes avec un mouchoir. Matthieu Delormeau a exprimé sa colère en chargeant les hommes qui ont agressé Ali et réclamant un "châtiment exemplaire". Gilles Verdez a quant à lui partagé son grand chagrin : "C'est bouleversant, son témoignage était déchirant."

Ali est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 11 février. Sa disparition a d'abord été annoncée sur les réseaux sociaux, avant d'être confirmée par le maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse, auprès du Parisien. Une enquête pour déterminer les causes exactes de sa mort a été ouverte.