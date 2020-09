Cyril Hanouna craint un reconfinement : il lance un challenge au président

La crise sanitaire en France ne s'arrange pas. Le gouvernement a même pris la difficile décision de durcir les mesures destinées à contrer le coronavirus. Ainsi, à compter de ce dimanche 27 septembre 2020, les bars et les restaurants de Marseille et de Guadeloupe auront l'obligation de fermer leurs portes pour une durée de sept jours. Concernant d'autres grandes villes de la métropole, comme Lyon, Lille ou Paris, ces établissements ne pourront plus accueillir de clients au-delà de 22h. De lourdes restrictions qui suscitent l'incompréhension et surtout la colère des restaurateurs. Cyril Hanouna a tenté, à sa manière, d'appeler au calme à travers une vidéo postée sur Instagram ce samedi 26 septembre.

L'animateur incite son public, et plus particulièrement ses plus jeunes fans, à jouer le jeu pour éviter une quarantaine, de plus en plus redoutée. "Salut mes petites beautés, c'est samedi et ce soir je sais que vous allez avoir envie de sortir et de kiffer avec vos amis, je comprends tout à fait. Juste un truc, respectez les gestes barrières. On a quinze jours pour éviter peut-être un reconfinement, on l'a connu, on veut pas re-connaître cette galère. Il faut sauver notre personnel hospitalier, il ne faut pas qu'il soit débordé, ils font un travail de fou toute l'année, on doit les sauver, on doit les protéger. On doit aussi sauver nos restaurateurs, qui n'ont pas envie de mettre la clef sous la porte. Les restaurants, les bars, c'est notre kiffe, se retrouver entre amis, on va le faire mais plus tard. Là on a quinze jours où il faut vraiment se mobiliser", explique-t-il.

Pour s'assurer que son message soit porteur, Cyril Hanouna lance un hashtag sur les réseaux sociaux, le "PTP : Protège Tes Potes". Il l'accompagne d'un challenge où les internautes sont invités à se placer en position "karaté" pour prôner la distance de sécurité. "Faites le geste chez vous !", demande-t-il avant de nommer plusieurs artistes à relever le défi, à savoir Wejdene, Booba, Gad Elmaleh, Kev Adams, Bigflo et Oli, Kylian Mbappé, Stan Wawrinka et Michou, le jeune YouTubeur qui fait le buzz actuellement. Même le président de la République, Emmanuel Macron, est cité dans son post. "J'espère qu'il va reprendre ce hashtag", glisse Cyril Hanouna.