Cyril Hanouna craque son pantalon en direct et se retrouve en caleçon : la vidéo hilarante

Gros craquage en direct pour Cyril Hanouna dans A prendre ou à laisser, lundi 9 novembre 2020, sur C8. Mais ce n'est sans doute pas celui auquel vous pensez...

Comme chaque semaine, le présentateur de 46 ans est aux commandes du jeu des boîtes avant de rejoindre le plateau de Touche pas à mon poste. Et en ce début de semaine, il a été victime d'un aléa du direct. Lundi, c'est Marianne qui a été sélectionnée pour venir au côté de Cyril Hanouna, afin de tenter de remporter les 445 000 euros en jeu. Et au milieu de l'émission, avant qu'elle ne choisisse une nouvelle boîte, Baba a voulu faire un petit jeu avec Jenny, une candidate qui pratique la boxe thaï. "J'ai entendu dire que vous vous êtes entraîné vous aussi ce week-end. J'aimerais bien voir ça moi !", a lancé la jeune femme afin de le mettre au défi.

Toujours prêt à faire le show pour amuser les téléspectateurs et les participants, Cyril Hanouna a voulu relever le challenge. Il a ainsi soulevé l'une de ses jambes... et a craqué son pantalon en plein milieu. "J'ai craqué mon pantalon", a-t-il admis hilare auprès des candidats, provoquant ainsi un fou rire sur le plateau. Il a ensuite montré le trou qu'il avait involontairement fait. "Les chéris, est-ce qu'on peut m'amener une serviette, un truc ? Je vais changer mon pantalon en direct, je suis obligé !", a demandé le papa de Lino (8 ans) et Bianca (9 ans).

Cyril Hanouna n'a ensuite pas caché sa déception après l'incident : "Le seul truc, c'est que j'adorais ce pantalon ! Je suis dégoûté !" Malgré la situation cocasse, l'animateur a tenté de reprendre son sérieux pour ne pas trop perturber l'émission. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il s'est vu proposer deux pantalons pour se changer en direct. Tout le monde a donc pu le voir en caleçon. Bien que le jean apporté n'était pas à sa taille, il a poursuivi l'émission comme si de rien n'était.