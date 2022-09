Cyril Hanouna de sortie avec Kelly Vedovelli, en crop top : soirée grandiose pour Baba et les siens

La chaîne de télévision i24News était à la fête ce 5 septembre 2022 ! À Paris, la direction a organisé un bel événement au sein du Théâtre national de Chaillot à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de la signature des accords d'Abraham. Un rendez-vous chaleureux auquel une multitude de personnalités ont assisté, venant d'univers très variés.

C'est ainsi que des membres de la télévision ont croisé ceux de la politique : des membres de Touche pas à mon poste entourant Cyril Hanouna ont fait le déplacement : Valérie Benaïm, Raymond Aabou et Kelly Vedovelli. Cette dernière a opté pour un bel ensemble crop top pour briller devant les objectifs. Marc-Olivier Fogiel, à la tête de l'information sur BFMTV était de la partie, tout comme les journalistes Apolline de Malherbe et Nelson Monfort. Radieuse, Daniela Lumbrose et Elsa Fayer l'étaient, tout comme Enrico Macias dont la bonne humeur est palpable. Il a pu saluer Bernard-Henri Lévy qui a posé non loin des écrivains Marek Halter et Jean-Paul Enthoven. Pierre Richard a représenté le cinéma, au côté de son épouse Ceyla Lacinda, venu en amoureux comme l'a fait la chanteuse Ishtar.

Beaucoup de personnalités politiques ont fait le déplacement pour cet événement comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand et son épouse Vanessa ont posé ensemble, à l'inverse de Jean-Michel Blanquer qui a préféré ne pas s'afficher en photo avec son épouse Anna Cabana qui anime une quotidienne sur i24News. Elisabeth Moreno, Sarah El Haïry, Eric Ciotti et Sébastien Chenu allongent la liste des invités politiques.

Le gala de Paris a été l'occasion pour les équipes d'i24NEWS de promouvoir le temps d'une soirée l'ADN qu'est celui de la chaîne depuis sa création : le vivre ensemble dans un Moyen-Orient en pleine mutation. Son directeur général est Frank Melloul, ancien directeur de la stratégie de l'Audiovisuel extérieur de la France (AEF). Il a profité avec grand plaisir de cet événement qui marque la signature des deux traités de paix entre Israël et les Émirats-arabes-unis d'une part et entre Israël et Bahreïn d'autre part. "Je veux remercier la France pour l'accueil chaleureux réservé à i24NEWS. Les Accords d'Abraham c'est la coexistence entre les peuples, la France c'est le vivre ensemble. L'ère des dialogues est là, elle commence sous nos yeux, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité", a-t-il déclaré à propos de l'événement.