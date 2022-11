Cyril Hanouna : "Il y a eu un bail", sa folle anecdote avec une star du cinéma

Cyril Hanouna n'est pas du genre à parler délibérément de sa vie sentimentale, lui qui est séparé d'Emilie, la mère de ses deux enfants Bianca (11 ans) et Lino (10 ans). Mais ce lundi 28 novembre, sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, l'animateur de C8 s'est laissé aller à de rares confidences à ce sujet, racontant notamment à ses chroniqueurs sa folle anecdote avec une star du cinéma américain.

"On était en bail avec Sharon Stone. Elle habitait juste en haut de chez moi. Elle avait un pied-à-terre à Paris. Il y a eu un bail, mais ça s'est fini", a-t-il révélé à ses camarades, de quoi les étonner, avant de leur apporter davantage de détails : "J'étais avec des copains, je jouais au poker. On était 6 à table et je dis 'sur la tête de ma mère il y a un 7e joueur, il est là haut. c'est Dieu il est avec moi'. Là ça tape à la porte, j'ouvre et je vois Sharon Stone !"

On est restés trois jours ensemble

L'actrice de 64 ans se serait alors plainte du bruit et aurait menacé Baba d'appeler la police. "Je la regarde comme ça je lui dis 'Are you Sharon Stone ?', elle me dit 'Oui', je lui dit 'I'm Cyril Hanouna'. Elle me dit 'Je te crois pas'", a-t-il poursuivi, avant d'expliquer que, après lui avoir prouvé son identité grâce à Google, il a invité l'héroïne de Basic Instinct à boire un verre chez lui.

"Sur ma vie c'est vrai !", a-t-il assuré à ses chroniqueurs, qui étaient tous ébahis et subjugués par cette anecdote, qui a effectivement de quoi surprendre. "Elle vient à la maison, on commence à golri. À un moment, je vais dans la cuisine et je lui demande si elle veut boire quelque chose. J'ouvre le frigo et là, elle commence à me galoche de ouf" ! Je suis resté comme ça 30 minutes avec la porte ouverte !", a ensuite révélé Cyril Hanouna à ses camarades, avant de finalement leur annoncer que cette histoire était...Inventée de toute pièce !

"Sharon dort à la maison. On est restés trois jours ensemble...Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé !", a-t-il conclu ce qui n'était finalement qu'un rêve, face à un plateau hilare et des chroniqueurs qui, pour la plupart, n'y ont vu que du feu !