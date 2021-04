Cyril Hanouna "très inquiet" : un problème de santé tracasse l'animateur de TPMP

Le 15 avril 2021, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste, sur C8. Et c'est avec des lunettes de soleil qu'il est apparu, de quoi susciter quelques questions. Mais le présentateur de 46 ans a vite levé le voile sur cette histoire.

Tout de suite après le lancement de l'émission, Cyril Hanouna a en effet expliqué pour quelle raison il était obligé de porter des lunettes hier soir : "Tout ça vient de mon épiderme. J'ai une crème à la vitamine conseillée par Franck Appietto le président de C8. Je n'en avais plus pendant un mois donc je ne la mettais plus et hier soir, je me fais un kiff je mets la crème. J'avais une peau magnifique et là ce matin, je me suis réveillé j'avais les yeux de Castaldi. Le pire de ce qu'il pouvait m'arriver."

S'il plaisantait sur le sujet, le présentateur n'en était pas moins inquiet comme il l'a fait savoir à ses chroniqueurs et au public. "Mes yeux ont été boursouflés. Je connais votre vie maintenant Benjamin. Comment vous avez fait pour vivre autant avec des yeux comme ça ? Pour l'instant je vous vois bien mais sans rigoler je suis très très inquiet oculairement" a-t-il conclu.

L'avenir de Cyril Hanouna dans le groupe Canal+

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna apparait avec des lunettes de soleil dans TPMP. Début février, à cause d'une allergie aux masques chirurgicaux, il avait eu mal aux yeux. Espérons pour lui que d'ici lundi, tout sera revenu à la normale.

Lors de l'émission du 15 avril, le présentateur a également évoqué son avenir au sein de la chaîne. Lors d'une interview pour Europe 1, Franck Appietto a expliqué qu'il envisageait de le basculer sur Canal+. Des déclarations auxquelles Cyril Hanouna a réagi : "Aujourd'hui sachez-le tout est ouvert, maintenant on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Si la direction du groupe me dit, on a besoin de toi sur Canal +, je ferai ce qu'ils me diront. Sachez-le quoi qu'il arrive on sera en clair."