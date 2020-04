Cyril (Koh-Lanta) confiné avec son compagnon : "Pas facile d'être collé H24..."

Candidat phare de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée La Guerre des chefs, Cyril est bien loin des épreuves de poteaux ou autres tortures physiques imposées par Denis Brogniart dans l'émission de la Une. Confinement oblige, l'ex-aventurier se retrouve lui aussi coincé chez lui, à attendre impatiemment que la vie reprenne son cours. Une situation pesante qu'il peut toutefois vivre avec son compagnon Thomas avec qui il est en couple depuis plusieurs années.

Sur Instagram ce mercredi 8 avril 2020, Cyril a donc partagé un adorable cliché de leur duo. Alors que Thomas se trouve tranquillement endormi, l'ancien demi-finaliste de Koh-Lanta l'enlace tendrement. Un moment intime qui lui a inspiré quelques mots. "C'est une épreuve aussi pour les couples, ce confinement. Il est compliqué d'être seul, mais dites-vous que ça n'est pas facile d'être collé à l'autre H24", rappelle-t-il. Et d'ajouter : "Si votre couple ressort entier de ce confinement, vous pourrez vous dire que vous avez éprouvé vos sentiments. Cette période est un bon moment d'introspection."

Je sais la chance que j'ai

Si la situation peut facilement provoquer des crises au sein des couples, Cyril s'estime heureux d'avoir à ses côtés son chéri, qui semble prendre grand soin de lui. "Je veux remercier mon Chatchat qui fait beaucoup d'efforts pour être le plus mignon (et je vous le dis, il y avait du taff) et je sais la chance que j'ai de partager cette période compliquée avec l'homme que j'aime et qui me le rend bien. Accrochez-vous à ce que vous aimez chez l'autre plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne vous plaît pas. Lâchez prise !", lit-on.

De belles paroles qui ont touché les internautes. Certains ont été attendris par leur photo, tandis que d'autres se sont reconnus en Cyril et ont partagé leurs propres expériences. Pour une fois, les réseaux sociaux portent bien leur nom...