Cyril (Mariés au premier regard) abandonne Laura : "J'ai fait un burn-out"

Coup de théâtre dans l'émission Mariés au premier regard 2020, diffusée le 24 février 2020 sur M6. Cyril, qui est marié à Laura, a subitement fait ses valises et lui a posé un lapin à la gare alors qu'ils devaient passer un moment en famille. Un comportement qui a de quoi choquer. Interviewé par TVMag, Cyril a tenu à s'expliquer et il a fait des révélations.

La routine qui s'installait vite entre Laura et Cyril, la fatigue due à son travail (il est technicien) est à l'origine de sa décision de ne pas rejoindre Laura. Il explique : "Après le voyage de noces, le retour à la réalité a été difficile. La fatigue s'accumulait et avec la reprise mon travail, les tournages devenaient compliqués. Je n'avais plus de temps de repos." Il raconte avoir fait "un burn-out". Puis, il justifie sa décision de s'éloigner de sa femme : "Quand je suis comme ça, je dois me recentrer, seul de mon côté. C'est pourquoi j'ai pris mes distances avec Laura. Je ne lui ai pas envoyé de messages pendant plusieurs jours. J'avais besoin de respirer et de me reposer."

Concernant le fameux lapin à la gare, Cyril explique : "On partait le vendredi en fin de journée pour revenir le samedi matin. Et, ensuite, j'enchaînais l'après-midi avec mon travail. Physiquement, je ne pouvais pas suivre. Mais je l'avais prévenue avant le tournage. Je me suis excusé. Surtout que j'étais dégoûté de ne pas voir sa mère. Je ne regrette pas ma décision. Si j'y étais allé, je lui aurais fait mauvaise impression."