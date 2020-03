Cyril Schreiner : Le buzz mondial d'un youtubeur serait en fait un canular

Depuis le 23 février 2020, une vidéo virale fait le tour du monde. On y voit le youtubeur Cyril Schreiner s'amuser avec des petites billes qui gonflent dans l'eau. Rapidement, le vidéaste strasbourgeois affirme qu'il a bouché toutes ses canalisations, celles de ses voisins et les égouts de son village : "Ça remonte par tous les tuyaux ! Regardez mes toilettes, ça n'arrête pas de monter, j'en peux plus...", dit-il dans la vidéo postée sur Instagram. Quelques jours plus tard, il poste une lettre partiellement flouée qu'il aurait reçue de la part de la mairie.

Le site CheckNews, verticale de Libération spécialisée dans la détection de fake news, s'est emparé de cette info pour savoir si oui ou non Cyril Schreiner avait bloqué les canalisations de son village. Contacté par CheckNews, le service eau de la ville de Strasbourg affirme n'avoir eu aucun problème ces derniers temps. "D'ailleurs, il ne s'agit pas de l'en-tête de la Ville de Strasbourg... Mais l'histoire nous a bien fait rire."



Les internautes, qui ont plus d'un tour dans leur sac, n'ont pas mis longtemps à découvrir les dessous de la supercherie : le soi-disant courrier reçu par le jeune homme est en réalité une lettre photoshopée dont l'en-tête et le pied de page viennent d'une commune de l'Eure, en Normandie. "C'est bien notre en-tête, mais ce courrier n'existe pas. Évidemment, toute cette histoire est fausse. Il a monté ça de toutes pièces, ce n'est pas sérieux, confirme la mairie du village. Nous n'avons pas de réseau collectif qui pourrait être bouché. Ce n'est pas possible."

CheckNews explique donc que les premières images ont bien été filmées chez lui, mais que celles des canalisations bouchées l'ont été dans une autre ville, la sienne "ne disposant d'aucun système d'évacuation collectif des eaux usées".

Contacté par CheckNews Cyril Schreiner n'a pas fait de commentaire, alors que le maire de son village a affirmé que le youtubeur était "venu en personne s'excuser du canular".