Cyril Viguier face à Volodymyr Zelensky : une interview exclusive en direct de Kiev... et un duplex avec Alain Delon

C'était il y a sept mois. Les Russes ont attaqué l'Ukraine, une guerre qui dure encore aujourd'hui et sur laquelle de nombreux dirigeants se penchent actuellement à la tribune de l'ONU, dont le président de la République française Emmanuel Macron. Cyril Viguier, qui s'impose à l'antenne avec son rendez-vous politique Face aux territoires depuis 2021, va une fois de plus traiter de ce sujet. Et, gros événement, il interrogera Volodymyr Zelensky.

Le président Ukrainien (depuis mai 2019) va en effet recevoir Cyril Viguier à Kiev, quelques heures avant son allocution devant les Nations-Unies, pour une interview exclusive sur LCP vendredi 23 septembre à 14h. Volodymyr Zelensky "abordera toutes les questions relatives à ces sept derniers mois de guerre et répondra aux questions de Patrice Moyon de Ouest France, Denis Carreaux de Nice Matin et Armelle Legoff de 20minutes, pour évoquer ensemble l'actualité nationale et internationale de l'Ukraine", précise le communiqué de presse de cette émission à ne pas louper, baptisée Face à Zelensky.

Les journalistes et le présentateur de 59 ans ne seront pas les seuls intervenants. Une légende du cinéma français prendra également part à l'interview du président Ukrainien en duplex vendredi prochain. Il s'agit du grand Alain Delon, qui lui a récemment manifesté son soutien. L'acteur avait participé à l'émission de Cyril Viguier en septembre dernier afin de rendre hommage à l'Ukraine. Il avait lu les mots du poète ukrainien Taras Chevtchenko : "Quand je serai mort, mettez-moi/Dans le tertre qui sert de tombe/Au milieu de la plaine immense/Dans mon Ukraine bien-aimée." L'acteur de 86 ans avait également confié : "Ce qu'on a fait à l'Ukraine et ce qu'on fait à l'Ukraine m'a profondément attristé et touché, c'est pour ça que je me bats pour eux. Vive l'Ukraine."

L'interview Face à Zelensky durera environ une heure. Il sera aussi possible de la retrouver sur TV5 Monde le vendredi 23 septembre à 13H30 et sur les sites des médias partenaires des groupes Ouest France, Nice Matin, 20 Minutes, France-Antilles et La Montagne (groupe Centre France).