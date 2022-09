"Quand je serai mort..." : Alain Delon prend la parole face à la guerre en Ukraine

C'est un grand retour pour une grande cause. Alain Delon sera à la télévision pour défendre la voix du pays qui a été attaqué par la Russie de Vladimir Poutine depuis le mois de février 2022. L'icône française du cinéma fait l'objet d'un reportage diffusé sur LCP et TV5 Monde dans Le Grand JT des territoires de Cyril Viguier qui révèle les coulisses de sa performance prévue pour la fin du mois : l'interprétation de textes du grand poète ukrainien Taras Chevtchenko et un échange avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko. Femme actuelle a diffusé le teaser de l'émission en exclusivité.

Ses opinions, Alain Delon les a toujours défendues avec force et passion. Aujourd'hui, c'est face à la guerre en Ukraine que l'acteur de 86 ans a pris position. Avec sa voix légendaire, la star française s'exprime sur le sujet : "Ce qu'on a fait à l'Ukraine et ce qu'on fait à l'Ukraine m'a profondément attristé et touché, c'est pour ça que je me bats pour eux. Vive l'Ukraine."

C'est alors qu'on peut l'entendre dire les vers du poète Chevtchenko : "Quand je serai mort, mettez-moi/Dans le tertre qui sert de tombe/Au milieu de la plaine immense/Dans mon Ukraine bien-aimée." Un extrait d'un de ses plus célèbre poèmes, Testament qui date de 1845. Figure emblématique dans l'histoire de l'Ukraine, cet artiste a marqué le réveil national du pays au XIXe siècle, faisant de lui une icône de la culture ukrainienne. Le choix de réciter son oeuvre est donc une évidence pour ce reportage qui annonce la grande émission consacrée à l'Ukraine. "Connu et lu dans tous les foyers ukrainiens, ses vers sont repris comme des slogans de manifestations face à la menace russe. Poète et peintre, Taras Chevtchenko a connu le destin exceptionnel d'un esclave devenu figure intemporelle nationale", lit-on sur le site de France Culture.

Chaque prise de parole d'Alain Delon est un événement. Il utilise son talent et son nom pour défendre du pays de Volodymyr Zelensky en pleine guerre et ravagé par des semaines d'affrontements. Homme de conviction, il s'était également exprimé sans filtre et tabou sur un autre sujet délicat, l'euthanasie. Le père d'Anthony, Anouchka et Alain-Fabien met de côté sa discrétion de personnalité mythique pour porter au plus haut la défense de ses valeurs.

Le Grand journal des territoires diffusé sur LCP-TV5 Monde samedi 10 septembre 2022.