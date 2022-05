Cyrille Eldin et Sandrine Calvayrac, parents comblés : nouvelles adorables photos avec leur fils Juliàn

Rappelons que Sandrine Calvayrac avait officialisé sa grossesse au mois de décembre 2021. Et ce n'est que le soir de Noël qu'elle révélait que le papa était Cyrille Eldin à travers une photo. Pour une surprise, c'en était une ! Et pour cause, personne ne savait que les deux journalistes s'étaient remis ensemble.

Ils s'étaient une première fois fréquentés en 2016, peu de temps après l'arrivée de la jeune femme en tant que chroniqueuse politique et culturelle du Petit Journal. Mais en 2018, leur rupture était confirmée. Cyrille Eldin a ensuite été un temps en couple avec Cendrine Dominguez avant de finalement se remettre avec Sandrine Calvayrac.

À noter que, avant de pouponner Julià, Cyrille Eldin était déjà le papa de deux garçons : Camille (20 ans) et Roman (17 ans), nés de sa précédente relation avec Amélie. "Il y a Camille, c'est un garçon et c'est l'aîné. Son prénom est une contraction du prénom de ma femme, Amélie, et du mien, Cyrille. Cela représente l'union de deux êtres ! D'ailleurs, c'est un être complètement incroyable, c'est aussi bien le fils de son père que de sa mère. (...) Le deuxième s'appelle Roman et il est très futé. Pour son prénom, j'étais sous l'influence d'une femme bio, très écolo, qui ne voulait pas connaître le sexe. Du coup, inconsciemment, on a choisi des prénoms qui pouvaient correspondre aux deux. Roman, je trouvais ça très joli pour une petite fille et carrément sublime pour un garçon. J'étais presque plus heureux que ce soit un garçon !", confiait-il en 2015 pour le site Daddy Cool.