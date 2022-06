Dadju enflamme le Parc des Princes : sa mère Dalida, Gims et Anitta de la fête !

C'était monumental ! Voilà comment résumer la prestation de Dadju samedi soir dernier au Parc des Princes. Devant 50 000 personnes, le Prince a enchaîné les tubes aux côtés de nombreux invités prestigieux. Un show XXL pour un artiste hors norme dont le succès dépasse les frontières françaises.

Après 5 années de succès, à arpenter la France pour aller à la rencontre de son public et vendu près d'1,5 millions d'album, ce samedi 18 juin faisait office de récompense absolue, de consécration pour le chanteur originaire de Seine-Saint-Denis. En effet, Dadju a enflammé l'enceinte mythique qui a vu défiler les plus grands noms de l'histoire de la musique et est aussi le stade où se jouent les matchs du Paris-Saint-Germain. Un moment d'autant plus symbolique pour ce natif de Bobigny en région parisienne, grand supporter du club de Foot. Il arborait d'ailleurs pour l'occasion un maillot de l'équipe floqué du numéro 93 en hommage à son département. C'est dans ce contexte fort en émotion positive que Dadj a accueilli sur scène des guests d'exceptions. Le chanteur phénomène Gazo, le talentueux Takiola, la sublime Ronisia ont tous été vus sur scène. Mais c'est bien sûr la présence du grand frère de la star, Gims, qui a affolé les spectateurs. Alors que le chanteur a retrouvé son groupe Sexion d'assaut pour une tournée événement dans toute la France, la groupe phare du début des années 2010 avait choisi de faire escale du côté du 16e arrondissement de Paris.

Dadju a également été récompensé au cours de la soirée. C'est la chanteuse Anitta qui est venue interpréter un titre sur scène et en a profité pour remettre un disque de diamant à l'interprète de Reine. Enfin, la fête ne pouvait être complète sans la mère du chanteur, Dalida. En effet, cette dernière a rejoint son fils sur scène pour un moment de complicité hors du commun. En effet, c'est 50 000 personnes ont applaudi quand la maman de l'artiste a pris place dans un fauteuil sur l'immense scène du Parc aux côtés de son fils (voir diaporama).