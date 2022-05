Sexion d'assaut en tournée : leurs concerts mémorables à Paris La Défense Arena

Elle est de retour ! La célèbre Sexion d'assaut vient de réaliser une des dates les plus attendues de sa série de concerts, celle à La Défense Arena les 14 et 15 mai dernier.

Ils étaient attendus comme le Messie par leurs fans pour deux dates exceptionnelles dans l'immense salle de spectacle de La Défense à Paris. Le public n'a pas été déçu et on peut compter sur leurs héros pour leur offrir deux heures de show mémorable. Les titres, désormais cultes, se sont succédés devant une foule en délire qui attendait ce retour depuis près de 10 ans. Désolé, Ma direction, Wati House ou encore Avant qu'elle parte ont filé un bon coup de nostalgie aux fans de la première heure.

Un moment qu'ont également apprécié les membres du groupe sur scène Gims , Lefa, Black M mais aussi Maska, Barack Adama, Doomams et JR O Crom. Les rappeurs, qui ont chacun pris des chemins différents depuis la mise en pause du collectif en 2013 ont pu une fois de plus constater l'empreinte et la marque qu'ils ont laissée sur toute une génération. C'est tout de noir vêtu que les compères et amis ont ressuscité leurs deux albums L'école des points vitaux et Apogée, respectivement vendus à 500 000 et 700 000 exemplaires (voir diaporama ).

Dans une vidéo des coulisses publiée par Gims ce jeudi, on entend le rappeur évoquer sa sérénité avant le concert. "Je suis dans ma bulle (...) Je vais rentrer dans l'arène, j'suis concentré et ça va super bien se passer". Un instant forcément particulier.