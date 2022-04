Dadju devient acteur : son premier film "Ima" débarque très bientôt au cinéma

Le chanteur Dadju sera bientôt au cinéma pour un premier long-métrage intitulé Ima, attendu le 11 mai prochain dans les salles obscures. Après le chant, c'est dorénavant à l'acting que la star va se coller pour le plus grand bonheur de ses fans.

Dans ce film de Nils Tavernier, l'interprète d'Elle me demande joue son propre rôle. En effet, le film met en scène le retour de Dadju à Kinshasa, la ville de son enfance, pour un concert. Alors que ce dernier est finalement invité à produire un concert privé, il tombe amoureux de l'envoûtante Ima qu'il ne quitte plus des yeux... (voir bande d'annonce diaporama). Le film sera présenté en avant-première le mardi 10 mai dans la France entière à 20h et sera suivi de la projection du showcase du chanteur, dans les salles prévues à cet effet. Il interprètera les chansons du film incluses dans son nouvel album. Dadju a d'ores et déjà dévoilé le titre King extrait de son opus Cullinan. Il s'agit du troisième album de la star après Gentlemen 2.0 et Poison ou Antidote, tous deux certifiés disques de diamant. Dadju s'est également déjà vu remettre 66 certifications pour des singles (10 de diamant, 16 de platine et 40 or). Le prince Dadj sera accompagné pour le film de la comédienne Karidja Touré dans le rôle titre, ainsi que par Djimo, Joss Stinson et Nick Mukoko.

Toujours très productif artistiquement, Dadju avait confié au Courrier Picard en mars dernier avoir parfois du mal à concilier sa vie de famille et son travail, lui qui vient d'être papa pour la troisième fois. "C'est très compliqué. J'étais très absent pendant sa grossesse entre l'album et le tournage du film", avait-il avoué. Espérons pour lui que l'avenir en sera autrement. Par ailleurs la sortie de ce nouvelle album coïncide avec celui de son frère Gims , qui a relancé de son côté le groupe culte Sexion d'assaut pour une tournée française gigantesque pour toute l'année 2022.