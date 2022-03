Dadju papa pour la troisième fois : "C'est très compliqué"

Le chanteurDadju est un homme comblé : A l'affiche d'une tournée dans toute la France et d'un film qui sortira le 11 mai prochain Ima, l'artiste de 30 ans est également devenu papa pour la troisième fois cette année. A l'occasion de son passage à Amiens, le chanteur a été interrogé par le Courrier Picard sur sa nouvelle vie qui ne semble pas si facile que ça à gérer...

En effet, même si pour Dadju le bonheur est total, il ne reste pas moins que l'interprète de Elle me demande voit des zones d'ombres au tableau, qu'il compte bien corriger. "C'est très compliqué. J'étais très absent pendant sa grossesse entre l'album et le tournage du film" a-t-il notamment déclaré à nos confrères, lui qui est toujours à droite et à gauche pour rencontrer son public dans les quatre coins du pays. Aussi, cette nouvelle naissance, la 3eme pour le natif de Bobigny, lui a fait prendre conscience de la préciosité du temps passé en famille. "Je compte bien en profiter et rattraper le temps ensemble" a-t-il affirmé.

Surtout que le chanteur ne compte pas s'arrêter à trois enfants. En effet, il avait confié à Purecharts en février dernier vouloir encore agrandir sa famille d'au moins deux bambins. "Là, je suis à trois. Je pense qu'on va se reposer un peu. C'est super fatigant, surtout pour elle, c'est un soldat. Je la respecte énormément pour ça. J'ai envie d'avoir une grande famille et je pense qu'à cinq, on est bien" confiait-il malgré les difficultés à concilier vie de famille et vie professionnelle. "Je veux une grande famille et ce que je veux, c'est profiter de ça. Avec la musique, tu ne peux pas vraiment profiter de ces moments-là. Regarde, ma femme vient d'accoucher et je suis là. Je n'ai pas pu être là pour l'accouchement, c'est frustrant. Ce sont des choses que tu rates et que tu ne rattrapes pas" avait-il conclu, lucide sur les choses à améliorer dans sa vie.