Dadju papa pour la troisième fois : annonce surprise et première photo du bébé !

Et de trois ! Le 9 février 2022, Dadju a annoncé être devenu papa de son troisième enfant sur Instagram. L'interprète des titres Jaloux et Lionne a partagé une photographie du nourrisson confortablement endormi dans son berceau tout en prenant soin de dissimuler son visage derrière un emoji. "La descendance s'agrandit... Papa va pas dormir et ça va bien s'passer in cha Allah. Merci à l'ultime" a-t-il écrit en légende. Une surprise totale pour les fans du chanteur, qui n'avait jusque-là absolument pas annoncé que sa femme était enceinte de leur troisième enfant.

"Félicitations", "Wawwwwwwwww félicitations dadju félicitations aussi à madame miel ultime", "Félicitations pour la venue de ce petit ange", "MashAllah ! Que du bonheur et la santé inshAllah", "Félicitations ! Rien de plus beau dans ce monde", ont réagi certains internautes.