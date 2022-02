Dadju papa pour la troisième fois : il veut déjà d'autres enfants !

"Un enfant, un album !" Pour Dadju , le bonheur est total ces derniers jours : en plus de cartonner dans les ventes de disques, le chanteur vient d'accueillir son troisième enfant, après une fille en 2017 et un petit garçon en 2019. Le nourrisson, arrivé il y a deux jours, le comble de joie comme il l'a annoncé sur Instagram : "La descendance s'agrandit... Papa va pas dormir et ça va bien s'passer in cha Allah". Il a été félicité par de nombreux amis à lui, dont le footballeur du PSG Achraf Hakimi, lui-même bientôt papa.