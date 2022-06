Diaporama : Dadju enflamme le Parc des Princes : sa mère Dalida, Gims et Anitta de la fête !

1 / 28 Dadju enflamme le Parc des Princes : sa mère Dalida, Gims et Anitta de la fête !

2 / 28 Exclusif - le Prince DADJU a triomphé au Parc des Princes ! DADJU a enchaîné ses nombreux tubes devant près de 50 000 personnes avec une pléiade incroyable de guests venus pour ce concert événement © Cyil Moreau / Veeren / Bestimage

3 / 28 Exclusif - Dadju et sa mère Dalida

4 / 28 Exclusif - Dadju et Anitta

5 / 28 Exclusif - Dadju et Gims

6 / 28 Exclusif - Dadju

7 / 28 Exclusif - Dadju et Ronisia

8 / 28 Exclusif - Dadju

9 / 28 Exclusif - Dadju et sa mère Dalida

10 / 28 Exclusif - Dadju et Anitta et le single de Diamant remis à Dadju

11 / 28 Exclusif - Dadju et Gims

12 / 28 Exclusif - Dadju et Anitta

13 / 28 Exclusif - Dadju et Oceane

14 / 28 Exclusif - Dadju

15 / 28 Exclusif - Dadju et Gims qui est apparu déguisé en rasta alors qu'il avait été annoncé absent pour le plus grand plaisir des spectateurs du Parc des Princes

16 / 28 Exclusif - Dadju et sa mère Dalida

17 / 28 Exclusif - Dadju et la Sexion D'assaut

18 / 28 Exclusif - Dadju et Takiola

19 / 28 Exclusif - Dadju et Ninho

20 / 28 Exclusif - Dadju et Gims

21 / 28 Exclusif - Dadju et Gims

22 / 28 Exclusif - Dadju et Gazo

23 / 28 Exclusif - Dadju

24 / 28 Exclusif - Dadju

25 / 28 Exclusif - Dadju et Takiola

26 / 28 Exclusif - Dadju et Gims qui est apparu déguisé en rasta alors qu'il avait été annoncé absent pour le plus grand plaisir des spectateurs du Parc des Princes

27 / 28 Exclusif - Dadju et Takiola