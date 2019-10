DALS 2019 : Iris Mittenaere prête à retrouver les "émotions" sur le parquet

Voilà plus d'un an que la sublime Iris Mittenaere, ancienne Miss France 2016 et également Miss Univers 2016 s'est frayée un chemin jusqu'en finale de la neuvième saison de Danse avec les stars (2018). Aujourd'hui, la jeune femme de 26 ans s'apprête à faire son grand retour sur TF1, le temps d'une soirée spéciale pour fêter les dix ans de l'émission.

Dans un post Instagram daté du 16 octobre 2019, le mannequin fait part à ses abonnés d'une excitation non dissimulée. La photo, en noir et blanc, la montre dans une salle de danse, face à un miroir, le bras levé et un grand sourire aux lèvres. En légende, Iris Mittenaere écrit : "I'm back ! Ça fait plus d'un an que la danse ne me quitte plus... que j'ai vécu une aventure de dingue dans Danse avec les stars. Alors, lorsqu'ils m'ont proposé de retourner dans les salles d'entraînement pour pouvoir danser à nouveau sur le parquet qui m'a donné tant d'émotions, je n'ai pas résisté !", s'exclame t-elle.

Et de continuer : "Me voilà repartie pour une semaine incroyable au côté d'un couple de l'aventure. Je me sens si chanceuse de pouvoir ressentir à nouveau le plaisir de danser sur ce parquet, de raconter mon histoire à un ou une nouvelle de l'aventure, lui donner chaque conseil possible afin qu'il aille encore plus loin. Merci pour vos messages concernant ce retour et votre bienveillance. Merci à ceux qui nous ont rejoint l'année dernière lors de cette folle aventure ! A samedi sur le parquet !"