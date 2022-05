Damien et Pauline (Mariés au premier regard) : Révélations sur leur première nuit ensemble

Dans la nouvelle saison de Mariés au premier regard, certains couples semblent déjà bien partis pour aller loin. En effet, la science s'est jusqu'à présent révélée efficace du côté de Frédérick et Émilie, Bruno et Alicia ou encore Damien et Pauline.

Ces derniers, compatibles à 77%, ont en effet eu un gros coup de coeur l'un pour l'autre dès leur rencontre devant l'autel. Malgré un petit couac survenu dans leur voiture, laquelle est tombée en panne, Damien et Pauline n'ont jamais perdu leur bonne humeur et ont rapidement été très tactiles. Lors de la réception avec leurs familles, ils ont même offert une danse sensuelle sur la piste en multipliant baisers et gestes tendres. La soirée s'est terminée dans la même ambiance une fois qu'ils ont investi leur romantique chambre d'hôtel. Inséparables, il fut évident pour les époux de partager le même lit pour leur première nuit ensemble. Dans le dernier épisode, les caméras de l'émission les ont donc quittés après qu'ils se soient à nouveau longuement embrassés sous leurs draps. Tout portait donc à croire que les deux candidats étaient allés plus loin.

"Au moment où vous allez vous coucher, vous m'avez tué", a d'ailleurs confié une internaute à Pauline au cours d'un live Instagram réalisé mardi 10 mai 2022. Et pour la jolie brune de révéler : "Ouais c'est clair, mais surtout qu'on n'a pas dormi en fait". Mais en réalité, Pauline ne livrait pas là une anecdote coquine. "Non mais ce n'est pas pour ça, en fait. On est parti à 5h du matin de la réception, on s'est couchés vers 6h15, un truc comme ça, pour se réveiller à 7h15, a-t-elle expliqué. On s'est mis au lit super tard et au final, on n'a rien dormi".

Le planning des candidats de Mariés au premier regard est en effet très chargé et ils ont toujours beaucoup à faire sur le tournage, notamment avec leurs interviews personnelles qui recueillent leurs sentiments. Qu'à cela ne tienne, rien ne semble n'avoir encore perturbé Damien et Pauline. Dans le prochain épisode, les téléspectateurs devraient les suivre durant leur lune de miel. Une étape qui s'annonce souvent décisive pour les couples.