Dan Brown : Dépensier infidèle ? Son ex l'accuse d'avoir multiplié les conquêtes

Discret malgré l'immense popularité de ses romans, Dan Brown est de retour dans la lumière médiatique mais, cette fois, il n'est point question des aventures ésotériques de son cher Robert Langdon... Comme le rapporte la presse américaine, l'auteur est attaqué en justice par sa désormais ex-femme Blythe Brown. Elle lui réclame des dommages et intérêts.

Une ou des maîtresses ?

Lundi 29 juin 2020, Blythe Brown - qui s'est séparée de son mari en 2019 - a déposé plainte contre lui auprès de la Cour supérieure de Rockingham dans le New Hampshire, aux Etats-Unis. Elle lui reproche principalement d'avoir utilisé des fonds communs, du temps de leur mariage, pour financer diverses de ses activités professionnelles sans son accord. Des projets chiffrés en millions incluant une série télé et un livre pour enfants. Mais, surtout, pour avoir couvert de cadeaux une de ses maîtresses !

La femme de 68 ans, qui exerce le métier d'illustratrice et avait épousé Dan Brown en 1997, a affirmé dans les documents déposés devant la justice avoir appris l'existence d'une maîtresse de son mari seulement en 2019. Une femme qui serait néerlandaise et entraîneuse de chevaux. Elle accuse Dan Brown de lui avoir payé l'achat de plusieurs chevaux et d'avoir participé à son business. Des sous utilisés pendant leur union, via leurs comptes communs... Mais elle ne serait pas la seule maîtresse qu'aurait eu l'auteur de 56 ans dont la fortune est estimée à 160 millions de dollars.

"Dan a vécu une vie de mensonges au moins ces six dernières années, semblant être le summum d'un auteur à succès menant une vie simple dans son état de naissance du New Hampshire alors qu'en réalité il était quelqu'un d'autre. Pendant des années, Dan a secrètement transféré des fonds provenant de son patrimoine financier et celui de Blythe pour mener des aventures extra-conjugales sordides avec des femmes - dont une ayant la moitié de son âge - et mener une vie clandestine", peut-on lire dans la plainte.

Démenti...

Se disant "abasourdi" par les allégations de son ex-épouse, Dan Brown a démenti en bloc et rappelé qu'au moment de leur divorce, elle a touché la moitié de leurs biens communs. L'auteur d'Anges et Démons, Inferno, Origine ou encore Le Symbole perdu a aussi rappelé n'avoir jamais caché aucune de ses dépenses à son ex-épouse... Enfin, il a reconnu avoir pu compter sur Blythe pour plusieurs intrigues, thématiques et recherches dans ses ouvrages à commencer par Da Vinci Code.